Charles Vanhoutte quitte Nice pour signer au Feyenoord

Une petite saison et puis s’en va. Arrivé l’an passé de l’Union Saint-Gilloise pour environ 6 M€, Charles Vanhoutte (27 ans) quitte déjà l’OGC Nice après une saison éprouvante. Le milieu de terrain file du côté de Feyenoord avec il jouera la Ligue des Champions.

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Charles Vanhoutte rejoint @Feyenoord. 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒍𝒆𝒔 ⤵︎ — OGC Nice (@ogcnice) June 19, 2026

Il aura eu le temps de disputer 38 matchs toutes compétitions confondues pour 1 but et 3 passes décisives. Même s’il est sorti du onze en fin d’exercice, le Belge fut l’un des rares Aiglons à montrer de la consistance et de la régularité durant cet exercice à oublier.