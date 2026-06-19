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Charles Vanhoutte quitte Nice pour signer au Feyenoord

Par Maxime Barbaud
1 min.
Charles Vanhoutte avec l'OGC Nice @Maxppp

Une petite saison et puis s’en va. Arrivé l’an passé de l’Union Saint-Gilloise pour environ 6 M€, Charles Vanhoutte (27 ans) quitte déjà l’OGC Nice après une saison éprouvante. Le milieu de terrain file du côté de Feyenoord avec il jouera la Ligue des Champions.

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Il aura eu le temps de disputer 38 matchs toutes compétitions confondues pour 1 but et 3 passes décisives. Même s’il est sorti du onze en fin d’exercice, le Belge fut l’un des rares Aiglons à montrer de la consistance et de la régularité durant cet exercice à oublier.

Pub. le - MAJ le
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