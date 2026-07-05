Algérie : Hervé Renard n’est pas une piste envisagée

Alors que l’Algérie s’apprête à tourner la page Vladimir Petković après son élimination en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 face à la Suisse (2-0), le nom d’Hervé Renard a rapidement circulé comme une piste naturelle pour reprendre les Fennecs. Libre après son passage express sur le banc de la Tunisie durant le Mondial, le technicien français apparaissait comme un candidat crédible au regard de son expérience du football africain et de son profil de meneur. Pourtant, cette option ne devrait finalement pas être étudiée par la Fédération algérienne selon la presse locale.

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En effet, la FAF aurait déjà acté une orientation différente pour l’après-Petkovic, en privilégiant un entraîneur au fort charisme, mais sans passer par un technicien français, ce qui refermerait de fait la porte à Renard malgré son palmarès continental et son image de coach fédérateur. Toutefois, comme nous vous le révélions il y a quelques jours, l’Algérie a pris contact avec Éric Chelle. Affaire à suivre…