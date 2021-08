MU : Ole Gunnar Solskjaer encense Paul Pogba

Pour sa première de la saison en Premier League, Manchester United n'a fait qu'une bouchée de Leeds United (5-1). Et un homme a particulièrement rayonné pendant cette rencontre : Paul Pogba. Le milieu français a ainsi distillé quatre passes décisives, une performance jamais réalisé par un joueur mancunien en Premier League. Interrogé à l'issue de la rencontre sur la performance XXL de l'international français, Ole Gunnar Solskjaer se réjouissait évidemment d'une telle prestation.

« J'ai toujours eu une bonne relation avec Paul, depuis qu'il est enfant. Le message d'aujourd'hui était simplement : vas-y, amuse-toi. Il a joué 45 minutes contre Everton en pré-saison, et ce n'était pas sa meilleure prestation. Mais aujourd'hui, nous lui avons donné toute la liberté nécessaire pour aller où il voulait. Nous voulions qu'il ait le ballon. Tous les meilleurs joueurs voudraient sentir notre confiance en eux, notre confiance. Et Paul est l'un de ces joueurs qui peuvent créer quelque chose à partir de rien. Il semblait si fort et j'ai été impressionné par sa forme physique. C'est un bon signe, » a ainsi commenté le manager norvégien au micro de BT Sport. Les supporters des Red Devils s'en frottent les mains...