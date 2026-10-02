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Équipe de France : Désiré Doué veut retenir le positif

Par Kevin Massampu
1 min.
Désiré Doué @Maxppp
France 1-1 Italie

Malgré une nette domination sur l’Italie, la France a concédé le match nul (1-1) pour le premier match de Zidane au Stade de France dans le rôle de sélectionneur des Bleus. Après la rencontre, Désiré Doué a livré son analyse sur la rencontre des siens. « Un sentiment mitigé ? On est déçus du résultat. On aurait vraiment voulu gagner, mais on ne va pas jeter le positif. On a impliqué les consignes du coach. On va travailler et il y a un autre match à aller gagner lundi », a indiqué le Parisien sur TF1.

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« On est capables de créer du danger, on a des joueurs de qualité. Mais en face, il y a une belle équipe d’Italie. En première mi-temps, ils ont été très solides, comme en deuxième. Il faut qu’on soit plus efficaces. Mais on est tombés sur un grand gardien (Gianluigi Donnarumma), que je connais bien, mais il ne faut pas tout jeter. On a fait de très bonnes choses ce soir, il faut rester soudés. »

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