L’arme secrète de Flick pour le Clásico, le vestiaire de Manchester United se fissure autour de Michael Carrick

Rodri comme atout de Flick pour le Clásico

Hansi Flick semble avoir déjà identifié l’une de ses principales armes pour le Clasico selon Sport : Rodri. Le milieu espagnol n’avait pas débuté face au PSG, et Flick a reconnu qu’il l’avait préservé en pensant directement au Real Madrid. Arrivé cet été contre environ 60 millions d’euros, Rodri s’est immédiatement installé comme un élément essentiel de l’équilibre blaugrana. Sa capacité à calmer le jeu, gérer les temps faibles et libérer Pedri apporte au Barça quelque chose qu’il n’avait pas forcément la saison dernière. Le symbole est d’autant plus fort que le Real avait, lui aussi, tenté de le recruter cet été. Dimanche, Rodri pourrait donc devenir l’une des principales armes du Barça contre le club qui le voulait quelques mois plus tôt.

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Le vestiaire de Manchester United au bord de l’implosion

Les jours de Carrick commencent à être comptés sur le banc de Manchester United. Son propre capitaine, Bruno Fernandes, l’a publiquement critiqué après la lourde défaite 4-1 contre Côme, notamment concernant le pressing et l’organisation tactique. Carrick lui a répondu en conférence de presse en rappelant qu’aucun système ne pouvait fonctionner si les joueurs ne couraient pas suffisamment. Le vestiaire de Manchester United commence donc sérieusement à se fissurer autour de son entraîneur. Et pour le Daily Mail, le problème est même beaucoup plus profond : le poste de manager des Red Devils serait tout simplement devenu un piège capable de broyer les entraîneurs qui l’acceptent.

Kolo Muani n’y arrive toujours pas avec la Juventus

Lors du match nul 2 buts partout entre Rennes et la Juventus, Randal Kolo Muani a reçu la note de trois par L’Équipe et celle de cinq par la Gazzetta dello Sport. Il est décrit comme « maladroit, emprunté et brouillon ». Associé à Nick Woltemade pour tenter de le relancer, Kolo Muani a encore eu énormément de mal à peser, alors que l’Allemand continue lui de se montrer décisif. La pression commence donc sérieusement à monter autour de l’ancien Parisien.