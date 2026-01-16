Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Ligue 2

Teddy Teuma quitte le Stade de Reims

Par Maxime Barbaud
1 min.
Teddy Teuma avec le Stade de Reims @Maxppp

Comme annoncé ces dernières heures, Teddy Teuma et le Stade de Reims ont mis fin à leur collaboration. Alors que le milieu de terrain avait encore 18 mois de contrat en Champagne, il a demandé et obtenu la résiliation de cet accord. Le voilà libre à 32 ans prêt à s’envoler vers une nouvelle aventure.

La suite après cette publicité
Stade de Reims
ℹ️ Teddy Teuma et le Stade de Reims ont pris la décision commune de mettre fin à leur collaboration.

🤝 Le SDR remercie Teddy pour son aventure en Rouge & Blanc et lui souhaite le meilleur pour son nouveau challenge.
Voir sur X

Celle-ci devrait s’écrire en Belgique. Déjà passé par le plat pays, du côté de l’Union Saint-Gilloise, l’international maltais devrait cette fois s’engager au Standard de Liège. Un contrat de six mois, plus une option d’une saison en bonus l’attend là-bas.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Reims
Teddy Teuma

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Reims Logo Reims
Teddy Teuma Teddy Teuma
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier