Teddy Teuma quitte le Stade de Reims

Comme annoncé ces dernières heures, Teddy Teuma et le Stade de Reims ont mis fin à leur collaboration. Alors que le milieu de terrain avait encore 18 mois de contrat en Champagne, il a demandé et obtenu la résiliation de cet accord. Le voilà libre à 32 ans prêt à s’envoler vers une nouvelle aventure.

Celle-ci devrait s’écrire en Belgique. Déjà passé par le plat pays, du côté de l’Union Saint-Gilloise, l’international maltais devrait cette fois s’engager au Standard de Liège. Un contrat de six mois, plus une option d’une saison en bonus l’attend là-bas.