OM : Pablo Longoria revient sur ses moments les plus durs

La double confrontation entre l’OM et Villarreal était l’occasion des retrouvailles entre Marcelino et son ancien club. L’entraîneur arrivé cet été a démissionné quelques semaines plus tard à la suite du comportement de certains groupes de supporters à l’égard de son président et ami Pablo Longoria. Dans une interview à Relevo, le président de l’OM est justement revenu sur ses moments les plus difficiles dans sa carrière .

La suite après cette publicité

« émotionnellement, c’était très compliqué. Avec Marcelino, en plus d’être mon ami, je crois en sa valeur professionnelle et je voulais vraiment que notre relation fonctionne. Si dans le monde du football, nous laissons les gens de côté, cela devient quelque chose avec lequel on ne peut pas travailler ». Le président de l’OM a également évoqué l’éviction de Gennaro Gattuso. « Cela a sûrement été l’un des moments les plus compliqués de mon parcours professionnel. C’est une personne pleine de valeurs, c’est une personne qui partage avec moi la passion de ce sport. Cela m’a fait beaucoup de mal sur le plan personnel » a-t-il avoué au média espagnol.