EdF : Mbappé refuse de s’enflammer contre le Sénégal

Pas question de se laisser emporter par l’euphorie. Champion du monde puis vice-champion en 2022, Kylian Mbappé connaît les clés pour aller au bout en Coupe du Monde. Dans Téléfoot ce dimanche, le capitaine des Bleus a refusé d’endosser le statut de favori, qui présente plus de pièges que de bénéfices selon lui.

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« Si on est favori ? En Coupe du Monde, tu es vite rattrapé par la patrouille. Dès le premier match contre le Sénégal, si on arrive en pensant qu’on va gagner la Coupe du Monde, les Sénégalais vont nous rentrer dedans et on va revenir sur Terre très rapidement. Ce n’est pas du tout la mentalité de l’équipe, on est insouciants parce que c’est un groupe jeune, mais on est conscient qu’il y a tellement à faire pour toucher le Graal », a indiqué le joueur du Real Madrid.