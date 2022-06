Le PSG a bien tenté de recruter Sadio Mané

La suite après cette publicité

Interviewé dimanche soir dans l’After Foot sur RMC, Bacary Cissé, conseiller du nouvel attaquant du Bayern Munich Sadio Mané, a affirmé que le PSG avait bien tenté de recruter le Sénégalais de 30 ans cet été. Le représentant de l’international sénégalais (91 sélections, 33 buts) a expliqué que Leonardo avait négocié avec l’agent du joueur mais que cela n’avait rien donné.

« Oui, le PSG a bel et bien 'attaqué' Sadio. Leonardo a eu plusieurs contacts avec l’agent allemand, ils se sont vus, ils ont discuté des tenants et aboutissants d’un éventuel transfert de Sadio au PSG, mais ça s’est arrêté là. Tout le monde sait que Leonardo était sur un siège éjectable, il fallait attendre », a déclaré Bacary Cissé au sujet de Mané qui a disputé 51 matches la saison dernière avec Liverpool, inscrit 23 buts et délivré cinq passes décisives.