Real Madrid : le gros coup de gueule de Xabi Alonso sur le match à Miami

Kevin Massampu
En Espagne, le match délocalisé à Miami entre Villarreal et le FC Barcelone mi-décembre continue de faire débat. De passage en conférence de presse ce samedi, à la veille du déplacement Real Madrid à Getafe, Xabi Alonso campe sur ses positions : selon l’entraîneur espagnol, ce match délocalisé fausse la Liga. Il approuve également les protestations mises en place depuis ce vendredi.

« Mon opinion est la même que lorsque vous m’avez posé la question, il y a deux mois. Nous sommes contre ce match, car il fausse la compétition, a déclaré l’ancien milieu de terrain. Il n’y a pas eu l’unanimité de tous les clubs pour que le match se joue sur terrain neutre. Il n’y a pas eu de consultation. Les protestations sont positives parce qu’elles reflètent le sentiment de nombreux clubs. Notre position reste inchangée. Les décisions à prendre pour éviter que cela ne se produise ne nous appartiennent pas. »

