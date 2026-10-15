Ligue Europa : l’OL s’impose dans la souffrance, l’AC Milan cartonne et la surprise Omonia Nicosie frappe encore !

Vainqueur d’Anderlecht (2-1) il y a un mois, l’Olympique Lyonnais retrouvait l’Europe avec la volonté d’enchaîner une deuxième victoire consécutive. Une mission pour laquelle Paulo Fonseca devait se passer des services de trois blessés majeurs : Nicolas Tagliafico, Mohamed Ouédraogo et Loïs Openda. Malgré ces absences, le coach portugais alignait un 4-3-3 avec Dominik Greif, Zachary Athekame, Felix Bacher, Ruben Kluivert, Abner Vinicius, Corentin Tolisso, Tyler Morton et Noah Nartey, tandis que Khalis Merah remplaçait Openda en étant positionné en faux numéro 9 avec Ernest Nuamah et Keito Nakamura à ses côtés. Pour empêcher les Gones d’atteindre leur objectif, une vieille connaissance se présentait au Groupama Stadium : Pierre Sage, l’homme qui s’est révélé lorsqu’il dirigeait les septuples champions de France et qui avait été viré par John Textor pour faire place nette à… Fonseca. Fort d’un premier succès 4-0 face au Lech Poznan, le club londonien avait l’objectif de chiper la première place du classement à la Juventus. À l’instar de Fonseca, Sage devait lui aussi composer avec plusieurs absents : Dean Henderson, Chadi Riad, Takehiro Tomiyasu et Jean-Philippe Mateta, tous blessés.

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Les retrouvailles de Sage avec l’OL étaient attendues, mais sur le terrain, le spectacle n’était pas vraiment au rendez-vous. Les Gones ont bien ouvert le score très rapidement par Tolisso, sur un corner provoqué et tiré par Nuamah (1-0, 8e), mais c’est à peu près tout ce qu’on avait à se mettre sous la dent durant les 45 premières minutes. Les Lyonnais dominaient une équipe londonienne très peu inspirée et cherchaient souvent la paire Nuamah-Nakamura pour dynamiser les côtés, mais le match se déroulait sur un faux rythme. Résultat : les Eagles n’avaient signé aucun tir cadré en 40 minutes, pendant que l’OL en comptait deux. Mais ce scénario convenait au final très bien aux hommes de Fonseca. Juste avant la mi-temps, Merah déviait astucieusement le cuir pour Nakamura, dont le centre était parfaitement repris par Nuamah (2-0, 45e+2). À la pause, et sans réellement forcer, les Rhodaniens menaient logiquement face à une équipe de Palace sans relief.

L’OL a serré les dents

Au retour des vestiaires, la physionomie du match a changé. Sans doute remis à l’endroit par Sage, les Eagles ont immédiatement pris les Lyonnais à la gorge en leur infligeant une énorme pression. Et malheureusement pour les Gones, Pino a profité d’une combinaison à quatre sur corner pour se retrouver seul face à Greif et fusiller le Slovaque après seulement cinq minutes de jeu (2-1, 50e). Sur son premier tir cadré, Palace se redonnait espoir. Acculé, l’OL a dû patienter jusqu’à la 67e minute pour voir Abner inquiéter Benitez (67e), mais passait le plus clair de son temps en apnée, la faute notamment à un Kamada intenable. Après avoir réclamé un penalty (68e), le Japonais aurait pu marquer sans un tacle XXL de Greif juste devant son but (72e). Palace poussait fort, mais l’OL s’en sortait une nouvelle fois grâce à son efficacité et surtout à la madjer inspirée de Sulc pour le 3-1 (72e). Bien payés au tableau d’affichage, les partenaires de Tolisso pensaient avoir fait le plus dur durant cette deuxième période très compliquée. Erreur. Sur un mauvais dégagement de Morton dans sa surface, Kamada n’a cette fois-ci pas manqué la balle de but (3-2, 81e). L’OL souffrait et s’en remettait encore à Greif, auteur d’une parade sur une tête de Richards (90e). Les Gones ont finalement réussi à serrer les dents pour s’imposer 3-2. Une deuxième victoire qui les hisse à la troisième place.

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Battu à domicile par Benfica (0-2) lors de la première journée, l’AC Milan s’est bien repris en Autriche. Opposés à Salzbourg, les Rossoneri ont pu compter sur un Aphadjo Cisse des grands soirs puisque le milieu offensif italien de 19 ans a été l’acteur principal du succès lombard 4-0 grâce à son triplé. De son côté, le Bayer Leverkusen a continué sa balade de santé dans la compétition. Après sa victoire 2-0 contre le NK Celje le mois dernier, le club allemand a explosé le Lech Poznan, avec notamment un doublé de Schick (4-0), et caracole en tête du classement. Les Polonais vivent d’ailleurs un début de compétition désastreux puisque ce mauvais résultat et le 4-0 encaissé face à Crystal Palace les condamnent provisoirement à la place du cancre de la classe. Enfin, le conte de fées se poursuit pour la belle surprise chypriote de l’Omonia Nicosie, deuxième provisoire du classement après son succès contre Celje (3-0).

Revivez le film du match OL-Crystal Palace

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Le classement complet de la Ligue Europa

Les résultats de 18h45 :

AZ Alkmaar 2 - 1 Hapoel Beer Sheva (Koopmeiners, Meerdink ; Amankwah)

Salzbourg 0 - 4 AC Milan (Cisse x3, Ramos)

Lech Poznan 0 - 4 Bayer Leverkusen (Schick x2, Tillman, Maza)

MIK CM Celje 0 - 3 Omonia Nicosie (Diony, Tankovic, Coulibaly)

Olympique Lyonnais 3 - 2 Crystal Palace (Tolisso, Nuamah, Sulc ; Pino, Kamada)

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SCU Torreense 1 - 2 Sunderland (Feites ; Ahoka, Sadiki)

Sparta Prague 1 - 1 Lillestrom SK (Alcocer ; Olsen)

Union Saint-Gilloise 1 - 1 Real Sociedad (Keita ; Turrientes)