Menu Rechercher
Commenter
Liga

Alavès - FC Barcelone : les compositions d’équipes

Par Maxence Venot
1 min.
Les joueurs du Barça et Hansi Flick célèbrent le titre @Maxppp
Regarder en direct sur beIN SPORTS
Alavés Barcelone Voir sur beIN SPORTS

Duel des opposés à Mendizorrotza. Ce mercredi soir, Alavès, 19ème, reçoit le FC Barcelone, déjà sacré. À deux points du premier non-relégable, les Babazorros, qui n’ont enregistré que deux victoires lors des 13 derniers matches de Liga, vont tenter de grappiller des points contre les champions d’Espagne, qui ont fêté leur titre après leur victoire 2-0 contre leur rival, le Real Madrid. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21:30.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Alavès débute en 4-4-2 avec Denis Suarez, ancien Blaugrana, dans le milieu et Toni Martinez, 12 réalisations cette saison en Liga. Le Barça, lui, débute en 4-2-3-1 avec un certain turnover. Szczesny est dans les buts tandis que Koundé, Cubarsi, Cortes et Baldé composent la défense à quatre. Casado et Bernal forment le double-pivot alors que Bardghji, Olmo et Rashford évoluent en soutien de Lewandowski, seul en pointe.

Les compositions d’équipes :

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Alavés
Barcelone

En savoir plus sur

Liga Liga
Alavés Logo Alavés
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier