Alavès - FC Barcelone : les compositions d’équipes

Duel des opposés à Mendizorrotza. Ce mercredi soir, Alavès, 19ème, reçoit le FC Barcelone, déjà sacré. À deux points du premier non-relégable, les Babazorros, qui n’ont enregistré que deux victoires lors des 13 derniers matches de Liga, vont tenter de grappiller des points contre les champions d’Espagne, qui ont fêté leur titre après leur victoire 2-0 contre leur rival, le Real Madrid. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21:30.

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Pour ce match, Alavès débute en 4-4-2 avec Denis Suarez, ancien Blaugrana, dans le milieu et Toni Martinez, 12 réalisations cette saison en Liga. Le Barça, lui, débute en 4-2-3-1 avec un certain turnover. Szczesny est dans les buts tandis que Koundé, Cubarsi, Cortes et Baldé composent la défense à quatre. Casado et Bernal forment le double-pivot alors que Bardghji, Olmo et Rashford évoluent en soutien de Lewandowski, seul en pointe.

Les compositions d’équipes :