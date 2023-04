Mercato : Lionel Messi met le feu au vestiaire du FC Barcelone

La suite après cette publicité

Une petite bombe. Dimanche soir, Joan Laporta a enflammé l’Espagne et surtout la Catalogne avec une déclaration courte mais cash au sujet du septuple Ballon d’Or. Quand un supporter lui a demandé : "Messi au Barça ?", il a répondu : "oui". Il n’en fallait pas plus pour que tout le monde s’affole. Car depuis le départ de l’international albiceleste à l’été 2021, les supporters ne rêvent que d’une seule et unique chose : le voir rentrer à la maison. Un rêve qui pourrait devenir réalité puisque tout le monde au club mouille le maillot pour y parvenir.

Joan Laporta a, par exemple, rencontré Jorge Messi, le père et agent du joueur, à plusieurs reprises pour parler d’un retour éventuel. Xavi met aussi la main à la pâte en maintenant le contact avec le footballeur de 35 ans. Les deux hommes échangent par message ou note vocale. Et les joueurs dans tout cela ? On le sait, Jordi Alba et Sergio Busquets, deux proches de la Pulga, ont récemment dîné à Barcelone avec le couple Messi. Selon la presse ibérique, les Blaugranas ont demandé au champion du monde 2022 s’il avait pris sa décision et si un retour au Barça était envisageable.

Le joueur né en 87 n’aurait pas répondu mais il aurait fait un grand sourire qui en disait long. De quoi donner confiance au FCB ? Rien n’est sûr. En revanche, ce qui l’est, c’est que le sujet Messi fait parler jusque dans le vestiaire blaugrana. En effet, Sport explique que les joueurs de Xavi croient de plus en plus à un possible retour de la légende argentine. En public, comme en privé d’ailleurs, le groupe catalan a des échos positifs de la part du club. On leur indique que cela n’est pas "une chimère" et qu’on travaille bien sur cette opération en coulisses.Sport ajoute que le vestiaire du Barça serait ravi de le revoir sous le maillot blaugrana.

D’ailleurs, Messi est toujours en contact avec plusieurs anciens coéquipiers. Lors de conversations privées, il aurait d’ailleurs laissé la porte ouverte à un come back à Barcelone. Ce qui rend fous les Culés, qui savent que Lionel Messi voudra soigner sa sortie après des adieux amers en 2021. L’équipe l’épaulerait dans cette mission, elle qui sera très motivée en cas de retour de l’Argentin. Comme Robert Lewandowski, qui s’est prononcé publiquement en faveur de son retour, le vestiaire catalan veut avoir Messi à ses côtés en 2023-24. La balle est dans le camp du joueur et du Barça, qui va devoir trouver des solutions pour assumer cette opération financièrement.