La métamorphose d'Ander Herrera a surpris le vestiaire du PSG

Cet été, le Paris SG a mis les petits plats dans les grands en ajoutant d'immenses stars à son effectif déjà bien garni, de Lionel Messi à Sergio Ramos en passant par Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi ou Georginio Wijnaldum. Pourtant, depuis le début de la saison, c'est un ancien de la maison qui étonne ses partenaires sortie après sortie.

Ander Herrera (32 ans) a démarré l'exercice tambour battant. Plus que ses statistiques impressionnantes (déjà 4 réalisations et 2 passes décisives au compteur en 8 apparitions toutes compétitions confondues), l'Espagnol impressionne par son volume (il touche près de 100 ballons par match), sa capacité à faire le lien dans l'entrejeu et, surtout, son travail de harcèlement qui permet souvent aux Parisiens de récupérer le ballon haut.

Il a changé

Pointé du doigt par certains cadres influents du vestiaire la saison passée, explique L'Équipe, l'ancien de l'Athletic, très agréable dans la vie de groupe, a fait changer les regards. Alors que d'autres ont du retard à l'allumage, le Basque, dont le salaire confortable faisait aussi parfois jaser, profite pleinement du temps de jeu offert par Mauricio Pochettino pour prouver qu'il a sa place, créant notamment des affinités techniques avec Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Très prudent lors de ses premières saisons au PSG, l'Ibère, sous contrat jusqu'en juin 2024, affiche un style plus agressif balle au pied, davantage vertical dans ses choix de passes et orientations de jeu. Évidemment, lorsque Marco Verratti et Georginio Wijnaldum seront à 100%, il risque d'en faire les frais. Mais d'ici là, Ander Herrera aura prouvé à tous ses partenaires qu'il a lui aussi les épaules pour jouer dans ce PSG.