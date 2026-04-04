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Ligue 2

Ligue 2 : Stassin limite la casse pour l’ASSE contre Nancy

Par Jordan Pardon
1 min.
Les joueurs de l'AS Saint-Étienne @Maxppp
Nancy 1-1 ASSE

Lucas Stassin sauve les meubles, une fois encore. Face à Nancy ce samedi soir, l’attaquant belge a évité à Saint-Etienne de repartir les mains vides de Nancy. C’est lui qui a égalisé à la 90+7e pour assurer le point du nul aux Verts, qui semblaient bien partis pour concéder leur première défaite depuis janvier.

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Rien leur avait réussi dans cette rencontre : Zakaria Fdaouch avait ouvert le score d’un superbe frappe dès la 6e minute de jeu, Zuriko Davitashvili avait loupé un penalty avant la pause, tandis que Kevin Pedro avait été évacué par le SAMU après un choc impressionnant en seconde période. L’ASSE récolte un point au caractère et est assuré de conserver sa 2e place à l’issue de la journée. Le Mans pourrait revenir à un point en cas de victoire contre Pau lundi. De son côté, Nancy est 15e et pas encore maintenu.

Pub. le - MAJ le
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