Le nouveau lifting tenté par Manchester United

Chaque été ou presque, Manchester United s'offre un mercato estival 5 étoiles, qui donne l'espoir d'une conquête nationale. Les Red Devils courent après le titre de champion d'Angleterre depuis 2013 et veulent désormais effacer au plus vite le souvenir récent du Liverpool triomphant de Jürgen Klopp. Pour cela, ils peuvent s'appuyer sur le management efficace d'Ole Gunnar Solksjaer, qui s'est révélé bien plus efficace qu'attendu, et sur la dynamique établie depuis l'arrivée de Bruno Fernandes lors du dernier mercato hivernal.

Voilà Manchester United redevenu conquérant, sous l'impulsion du Portugais, aidé par le retour en forme de Paul Pogba et la complicité grandissante du trio offensif Rashford-Martial-Greenwood. Le recrutement de Donny van de Beek, pour 40 M€, est un nouveau signe de la bonne santé sportive de MU. Le milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam affiche un profil idéal pour la Premier League, avec une grosse débauche d'énergie. Cependant, il ne pourra pas être le milieu défensif d'un 4-3-3 et il apparaît difficile de trouver un équilibre en alignant Van de Beek, Pogba et Bruno Fernandes en même temps dans l'entrejeu sans toucher au trio offensif.

Un défenseur central, un nouveau milieu et le dossier Sancho

Outre ce renfort appréciable, le club a récupéré le portier anglais Dean Henderson, prêté durant deux saisons à Sheffield au cours desquelles il s'est révélé. Voilà le gardien de 23 ans prêt à concurrencer frontalement David De Gea, en nette perte de vitesse et coupable de plusieurs boulettes qui ont coûté cher à MU. Plusieurs chantiers sont encore en cours. Solskjaer a besoin d'un nouveau défenseur central, pour accompagner Harry Maguire. Le Français Dayot Upamecano est l'une des cibles privilégiées.

Le dossier Jadon Sancho est également toujours à l'étude, même si les négociations avec le Borussia Dortmund s'annoncent toujours aussi délicates. MU cherche également encore à se renforcer dans l'entrejeu. La piste principale se nomme Jack Grealish (Aston Villa), mais les dernières indiscrétions font état d'un intérêt pour Thiago Alcantara, l'international espagnol du Bayern Munich. Désireux de rejoindre Liverpool, le talentueux milieu de 29 ans fait l'objet de discussions à Manchester United, qui pourrait tenter de jouer un mauvais tour à son vieil ennemi. Une chose est certaine, on peut s'attendre à un dernier mois animé. Sur les 10 dernières années, Manchester United recrute en moyenne entre 4 et 5 joueurs par mercato. Et Van de Beek est pour l'instant la seule nouveauté de l'édition 2020.