Tottenham est en plein casse-tête pour choisir son nouvel entraîneur

Tottenham ne s'attendait pas à ça. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants londoniens cherchent l'homme qui incarnera leur nouveau projet et sera capable de relancer la machine anglaise après le passage de José Mourinho et l'intérim de Ryan Mason. Mais la perle rare s'avère difficile à trouver. Pourtant, les Spurs n'ont pas manqué d'idées. Erik Ten Hag (51 ans), qui a prolongé à l'Ajax, ou encore Brendan Rodgers, qui voulait rester à Leicester, ont été sondés. Mauricio Pochettino a ensuite été approché.

L'impossible retour de Pochettino

Le président Daniel Levy a sérieusement étudié cette piste. Ancien de la maison, puisqu'il a été sur le banc de Tottenham entre le 27 mai 2014 et le 19 novembre 2019, il présentait l'avantage de parfaitement connaître le club. Il a aussi su tirer l'équipe anglaise vers le haut. Et l'idée n'a pas vraiment déplu au technicien argentin de 49 ans, prêt à revenir. Insatisfait au PSG, où ses relations avec Leonardo seraient fraîches, Pochettino a été visiblement sensible à cet appel du pied des Spurs.

Il aurait même souhaité être libéré de sa dernière année de contrat. Seul hic, le Paris Saint-Germain, club auquel il est lié jusqu'en 2022, a clairement fermé la porte à un départ. « Pochettino a deux ans de contrat avec le PSG et on est très content », a martelé à plusieurs reprises Leonardo. Le voir partir six mois seulement après son arrivée était inenvisageable côté parisien. Après y avoir cru un temps, Tottenham a dû se résigner.

Une incompatibilité avec Conte

En parallèle, les Londoniens ont également exploré la piste menant à Antonio Conte (51 ans). Expérimenté et talentueux, l'Italien a un prestigieux Curriculum Vitae. À cela, il faut ajouter qu'il a déjà entraîné en Premier League, puisqu'il a été à la tête de Chelsea entre 2016 et 2018. Une grosse cylindrée avec laquelle il a notamment remporté le championnat anglais en 2017. Sur le marché après son départ de l'Inter Milan et sa victoire en Serie A, Conte a vite été approché par Tottenham.

Après quelques échanges, les deux parties ne sont pas tombées d'accord. Les Britanniques souhaitaient mettre en avant les jeunes du club. Ce qui ne correspondait pas à l'entraîneur transalpin, qui n'a pas été convaincu par le projet et la capacité de Tottenham à jouer les premiers rôles. De plus, Antonio Conte avait des exigences financières trop élevées pour le club de la capitale anglaise. Les négociations se sont ainsi arrêtées au début du mois de juin.

Un désaccord financier avec Fonseca

Après ces deux échecs, Tottenham, qui a été rembarré par Julen Lopetegui entre temps, s'est lancé à la poursuite de Paulo Fonseca (48 ans). Libre depuis la fin de son aventure à l'AS Roma, où il a d'ailleurs été remplacé par Mourinho, le Portugais était la priorité du nouveau directeur du football Fabio Paratici. De son côté, le coach lusitanien était très intéressé à l'idée de découvrir un nouveau championnat. La presse italienne était confiante et parlait de la signature imminente d'un bail de 3 ans.

Mais là encore, le deal a capoté en 48 heures, a priori pour des raisons fiscales. En effet, le Guardian a expliqué que la loi italienne lui offrait des allégements fiscaux qui ne s'appliquaient pas au Royaume-Uni. Fonseca souhaitait que son salaire soit ajusté en conséquence. Ce qui n'a pas été possible.

Gattuso la piste éphèmère

La piste Fonseca à peine tombée à l'eau, le nom de Gennaro Gattuso (43 ans) a été avancé. Sur le marché depuis seulement quelques heures suite à la fin de sa collaboration de vingt-deux jours avec la Fiorentina, l'ancien entraîneur du Napoli a été contacté. Son agent Jorge Mendes a échangé avec les Anglais. Les médias italiens évoquaient des discussions positives et un bail de deux années. Mais d'après The Athletic, les Londoniens ont fait machine arrière.

Pour eux, il ne s'agissait que d'une simple prise de renseignements. Skysports avance que la réaction des fans de Tottenham, réfractaires à l'idée de voir Gattuso sur le banc et qui ont lancé le #NoToGattuso sur les réseaux sociaux, aurait poussé les Spurs à stopper les négociations. Une nouvelle galère donc pour le club de Daniel Levy, qui n'a toujours pas trouvé son nouveau coach à moins de deux mois de la reprise de la Premier League (14 août). Le temps presse !