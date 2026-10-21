Manchester United : la grosse colère de Michael Carrick qui répond à Bruno Fernandes

L’avenir de Michael Carrick s’écrivait déjà en pointillé avant ce déplacement sur la pelouse de Côme. Giflé 4-1 par les hommes de Cesc Fabregas, le technicien anglais a reçu une véritable leçon de la part de son homologue espagnol. Il n’a pas arrangé sa situation, c’est le moins que l’on puisse dire. «Je suis vraiment en colère, mais il faut passer à autre chose et s’occuper de la suite», a-t-il réagi sur TNT Sports après le coup de sifflet final. «Pour le moment, il y a beaucoup à faire avant le prochain match pour préparer l’équipe, car ce fut une soirée difficile pour tout le monde.»

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Il a également refusé de commenter son avenir. «Il ne s’agit pas de jouer pour moi, il s’agit de jouer pour ce club. Toute ma vie tourne autour de ça. Je donne vraiment tout ce que je peux. Il ne s’agit pas de moi, il s’agit de ce que nous donnons tous», insiste le coach, qui met ses joueurs devant leurs responsabilités et doute de leur fiabilité. «J’aimerais le croire. Mais ce que j’ai vu ce soir ne m’a pas plu. Il ne s’agit pas de moi. Il s’agit d’analyser le match et son déroulement. C’est le plus important pour le moment.» Un peu plus tard en conférence de presse, Carrick a répondu aux critiques de Bruno Fernandes, qui n’avait pas hésité à tacler l’approche tactique du staff. «Quel que soit le système que vous utilisez, quelles que soient les tactiques, si vous ne courez pas, si vous ne faites pas les efforts vers l’avant, et si vous ne revenez pas défendre, vous ne gagnerez pas. Je suis frustré. Plus que frustré ! Pour être honnête, je suis vraiment en colère.» Une semaine après l’affaire Lisandro Martinez, nouveau psychodrame à l’horizon à Manchester ?