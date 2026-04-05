Reims : aucune mise à l’écart pour Nicolas Pallois

Arrivé à Reims l’été dernier après plusieurs saisons à Nantes, Nicolas Pallois avait parfaitement lancé son aventure en Ligue 2, allant même jusqu’à porter le brassard de capitaine. Mais depuis le 17 janvier, l’ex-Canari a enchaîné neuf rencontres de championnat sur le banc sans entrer. Samedi après-midi, face à Boulogne (0-0), il n’était même pas sur la feuille de match. Présent en loge à Delaune avec sa famille, le défenseur aurait, selon certaines sources, reçu un message de sa direction lui signifiant la fin de sa saison et de son aventure en Champagne.

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Mais selon nos informations, cette rumeur est totalement infondée. Aucun SMS de ce type n’a été envoyé au joueur et aucune décision n’a été actée concernant une fin anticipée de sa saison. En interne, le club dément formellement toute rupture ou mise à l’écart de Nicolas Pallois. Sa présence en tribunes s’expliquerait simplement par un choix sportif de l’entraîneur rémois, Karel Geraerts.