Mauricio Pochettino juge le début du mercato canon du PSG

Depuis la fin de la saison dernière, le Paris Saint-Germain a énormément travaillé sur le recrutement. Pour l'instant, déjà quatre gros noms sont arrivés dans l'effectif parisien, à savoir Georginio Wijnaldum (30 ans), Sergio Ramos (35 ans), Gianluigi Donnarumma (22 ans), tous les trois libres de tout contrat, et Achraf Hakim (22 ans), recruté en provenance de l'Inter.

La suite après cette publicité

Après cette première grosse vague d'arrivée, Mauricio Pochettino, le technicien parisien, s'est confié au micro de PSG TV sur l’arrivée de ces nouveaux joueurs. «Nous voulions prendre des décisions communes et, dans ces décisions communes, nous essayons de faire les meilleurs choix pour notre club, pour nos supporters et pour les gens qui travaillent au club, afin de coller aux objectifs fixés pour cette saison. Un club comme le Paris Saint-Germain mérite des joueurs de haut niveau», a-t-il expliqué.

«Nous devons être agressifs»

L'Argentin a souligné le fait que l'expérience et le statut des néo-Parisiens a été un critère majeur pour leur recrutement. «Ce que nous recherchons chez tous les joueurs que nous voulons voir sous le maillot du Paris Saint Germain, c’est de la personnalité, un esprit conquérant. Ces joueurs que nous avons recrutés ont gagné dans différents clubs, mais le plus important est qu'ils n'ont encore rien gagné ici et qu’ils vont tout faire pour. Leur objectif sera d’aider l'équipe à viser les sommets. C'est la chose primordiale (...). S’ils sont là, c’est aussi parce qu’ils ont la capacité de venir, de s'adapter et de s’intégrer. C'est la chose la plus importante que nous voulons.»

Enfin, Mauricio Pochettino a expliqué les idées de jeu qu'il souhaitait mettre en place avec l'intégration de ces nouveaux éléments. «Nous devons être agressifs, avoir des automatismes clairs et une vraie philosophie lorsque nous perdons le ballon (...). Des joueurs de champ comme Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum ou Sergio Ramos ont déjà cette mentalité et je pense que cela fera beaucoup de bien à l'équipe d'avoir trois joueurs qui apportent ce genre d’idées dans nos rangs (...). Mais nous devons être clairs sur le fait que la mentalité, l’envie d'attaquer et d’avoir le contrôle des matches, sera toujours l'objectif numéro un au Paris Saint-Germain.» Le manager parisien affiche donc ses idées de jeu avant le début de la saison prochaine.