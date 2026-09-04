Liga : avec un penalty manqué de Mbappé, le Real Madrid tombe chez le Bétis Seville

Alors que le FC Barcelone est également en pleine forme, le Real Madrid devait poursuivre son excellent début de saison sur la pelouse du Betis Séville. Et les hommes de José Mourinho ont rapidement pris le contrôle des opérations, se procurant plusieurs occasions franches. Après une première alerte de Kylian Mbappé, Dean Huijsen a obligé Álvaro Valles à réaliser une superbe parade à bout portant (13e). Quelques minutes plus tard, Vinicius Jr a eu la meilleure opportunité de ce début de rencontre, mais le Brésilien a trouvé le poteau après un excellent travail d’Arda Güler (15e).

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Dominé, le Betis a progressivement relevé la tête sous l’impulsion d’Antony. L’ancien joueur de Manchester United a notamment obligé Thibaut Courtois à intervenir (22e). Mais les occasions les plus nettes sont restées madrilènes. Mbappé a notamment loupé une grosse occasion en étant contré à deux reprises dans la même action (44e), et juste avant la pause, Huijsen a même trouvé la barre transversale sur un corner de Güler (45e+1), qui a notamment été préféré à Yan Diomandé sur la droite. Mais malgré cette domination, les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge.

Kylian Mbappé trop brouillon

Au retour des vestiaires, Mbappé a immédiatement tenté de débloquer la situation avec une frappe enroulée passée tout près du poteau (66e). Mais le Real a perdu de son emprise et le Betis a commencé à prendre davantage confiance. José Mourinho a alors procédé à plusieurs changements, lançant notamment Bernardo Silva, Diomandé et Trent Alexander-Arnold. Et à force de se manquer, le Real Madrid s’est fait surprendre. Parrott a trouvé la faille sur un corner frappé côté droit, suivant parfaitement un ballon repoussé par Courtois pour faire exploser La Cartuja (1-0, 81e).

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Un scénario cruel pour un Real Madrid, qui avait multiplié les occasions sans parvenir à tromper un Álvaro Valles impérial. Et quelques minutes avant la fin, Espí pensait offrir l’égalisation aux Merengues, mais était finalement rattrapé par une position de hors-jeu. Une première désillusion pour José Mourinho et sa troupe, qui encaisse une défaite avant d’entamer sa campagne européenne contre l’Inter Milan, notamment après un ultime penalty manqué par Mbappé (90e+5). De leur côté, les Andalous réalisent le gros coup de la journée en revenant à hauteur du Barça et du Real Madrid en tête du classement.