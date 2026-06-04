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Man City menace de poursuivre en justice Enrique Riquelme

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Erling Haaland @Maxppp

Hier soir, Enrique Riquelme a annoncé qu’Erling Haaland est l’un des joueurs qui signera au Real Madrid si jamais il est élu président. Plus tard dans la nuit, Alfie Haaland, le père du Cyborg, a pris la parole pour démentir. « Tout ça est très divertissant mais pas vrai. On souhaite bonne chance aux deux candidats aux élections du Real Madrid », a-t-il lancé. Ce matin, AS en dit un peu plus sur cette sortie médiatique du clan Haaland. Ainsi, on apprend qu’après l’annonce de Riquelme, Hugo Viana, le directeur sportif des Skyblues, a appelé l’entourage du Norvégien pour clarifier la situation et convenir avec ses agents qu’il serait mieux de publier un message pour démentir.

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AS a aussi partagé un communiqué de presse de Man City, qui est furieux. « Les rumeurs en provenance d’Espagne concernant l’avenir d’Erling Haaland sont fausses. Il est impossible que cela se produise et aucune clause contractuelle ne le permet. Nous envisageons des poursuites judiciaires pour l’utilisation de l’image de notre joueur dans ce contexte.» Enrique Riquelme ne s’est pas fait des amis.

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