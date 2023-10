Fabio Grosso envoie un sérieux avertissement aux cadres de l’OL

La suite après cette publicité

L’heure est grave à Lyon. Toujours sans le moindre succès depuis sept rencontres, l’Olympique Lyonnais pointe à la 18e et dernière place du classement de Ligue 1. Une situation alarmante, d’autant plus qu’il s’agit maintenant de la seule équipe des cinq grands championnats à ne pas avoir mené au score cette saison. Avant d’affronter Lorient au Groupama Stadium, ce dimanche (15 heures), l’objectif est évidemment d’empocher une première victoire, mais aussi de montrer un visage différent.

Devant la presse ce vendredi, Fabio Grosso a d’abord tenu à envoyer un message fort à son groupe. «Cela ressemble à un match crucial mais ça sera tout le temps comme ça, c’est un club historique qui est là pour gagner. On travaille fort pour gagner, on est prêt. Il faudra faire un super match. (…) Les joueurs doivent bouger ensemble, récupérer vite les ballons. Il faudra une grande humilité et une grande générosité. On ne doit pas se sentir au-dessus des autres, ni en-dessous. C’est un championnat difficile, chaque match met en évidence les difficultés», a-t-il expliqué.

Fabio Grosso demande plus de leadership

Avant d’envoyer un signal d’avertissement à ses cadres, en expliquant que Lacazette ne devait pas être le seul leader. «Alexandre Lacazette ne doit pas avoir plus de responsabilités, elles doivent être partagées entre nous. Ils doivent faire les choses ensemble même si bien sûr les qualités vont sortir. J’attends de lui, comme de tous les joueurs, une grande disponibilité et humilité. Il faut faire un grand boulot pour obtenir un résultat. C’est important que tout le monde soit concerné».

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 16 Lorient 6 7 -5 1 3 3 10 15 18 Lyon 2 7 -10 0 2 5 3 13

«J’ai besoin de beaucoup de leaders, un ou deux joueurs ne suffisent pas. Il faut aider l’attaquant. L’important, pour mettre les joueurs offensifs afin qu’ils soient en condition, c’est que les autres fassent le boulot. On a été un peu faible ces derniers temps, c’est aussi important que les offensifs aident les joueurs défensifs», a ajouté le manager italien de 45 ans, en précisant d’ailleurs qu’il pourrait changer de capitaine afin de pousser les autres à se montrer. «Le brassard n’est pas très important pour moi, Corentin Tolisso pourrait même jouer et être capitaine».