Mercato PSG : un nouveau nom surprenant pour l’été prochain

La situation a beau être tendue du côté de Paris en ce moment, rien n’est encore perdu. Le PSG a logiquement toutes les cartes en main pour s’emparer du titre de Ligue 1, et cette courte défaite face au Bayern en match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions n’a rien de catastrophique. Tout est encore ouvert pour le match retour.

Seulement, Luis Campos est de plus en plus critiqué. Il faut dire qu’avec plusieurs mois de recul maintenant, le dernier mercato estival n’est pas une franche réussite. Et cet hiver, le club de la capitale n’a pas réussi à conclure les dossiers dans lesquels il était impliqué, comme Skriniar et Ziyech. Ce n’est pas un hasard si le Portugais se montre si nerveux en ce moment, comme on a pu le voir lors du match face au LOSC au Parc des Princes dimanche. Il sait qu’il joue gros.

L’Allemagne a la cote

Selon les informations de la chaîne L’Equipe, le PSG suit déjà trois joueurs pour l’été prochain. Randal Kolo Muani, qui a récemment changé d’agent comme dévoilé en exclusivité dans nos colonnes, et Marcus Thuram, dont le nom avait également déjà un peu tourné du côté de Paris. Deux joueurs offensifs qui avaient déjà, récemment, été liés au PSG.

En revanche, le média dévoile que les décideurs parisiens sont aussi sur Manu Koné, coéquipier de Thuram à Gladbach. L’ancien de Toulouse serait un renfort de choix pour le milieu de terrain, pour le présent comme pour l’avenir, lui qui va bientôt fêter ses 22 ans. De quoi, puisque c’est aussi un objectif de l’état-major parisien, franciser l’effectif avec un joueur qui vient en plus d’Ile-de-France. Affaire à suivre…