PSG : Gérald Darmanin répond à la polémique Neymar

Il y a quelques jours, des propos à propos du transfert de Neymar au PSG faisaient scandale. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui était alors ministre des comptes publics, aurait aidé le club de la capitale à ne pas payer plusieurs millions d’euros de taxes sur le transfert du Brésilien. Des déclarations qui n’avaient pas été du goût du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Présent au village olympique dans le cadre d’une visite, Gérald Darmanin a évoqué cette polémique et a préféré rester évasif sur son implication dans ce transfert.

«Je suis très heureux que les joueurs de football ou de rugby viennent sur notre territoire et payent justement beaucoup d’impôts et font payer beaucoup d’impôts de recettes. Si Neymar n’était pas venu, aucun impôt n’aurait été payé, aucun maillot de foot n’aurait été vendu en son nom et aucune cotisation sociale ne serait rentrée», a répondu Gérald Darmanin.