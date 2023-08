Amical : le Bayern Munich renverse Liverpool sur le fil

Ce mercredi, Liverpool et le Bayern Munich ont croisé le fer en amical. Une affiche de prestige entre deux géants européens qui a tenu toutes ses promesses. Dès la 2e minute, Cody Gakpo a ouvert le score (1-0) avant que Virgil van Dijk, nouveau capitaine des Reds, double la mise (2-0, 28e).

Dans la foulée, les Munichois ont réagi par le biais de Serge Gnabry (2-1, 33e) et Leroy Sané (2-2, 42e), qui ont permis d’égaliser avant la pause. Au retour des vestiaires, Luis Diaz a redonné l’avantage au club de la Mersey (3-2). Mais les hommes de Tuchel n’ont rien lâché et ont inscrit deux buts supplémentaires grâce à Josip Stanišić (3-3, 80e) et Frans Krätzig (3-4, 90e+1). Une victoire renversante de la part du Bayern Munich.

