Francfort discute avec Monaco pour George Ilenikhena !

Arrivé à l’AS Monaco en provenance de Belgique avec l’étiquette de futur crack, George Ilenikhena (19 ans) vit une saison 2025-2026 pour le moins contrastée. En manque de temps de jeu sur le Rocher (13 apparitions - 2 buts en L1 pour 291 minutes de temps de jeu), l’attaquant franco-nigérian pourrait rebondir en Bundesliga.

Selon nos informations, Stuttgart est toujours intéressé mais c’est aujourd’hui l’Eintracht Francfort, qui le suivait déjà l’été dernier, qui est le plus chaud. Les discussions portent actuellement sur un prêt assorti d’une option d’achat supérieure à 25 M€. Si le montant est jugé intéressant par l’ASM, l’état-major monégasque privilégie pour l’instant un transfert sec pour récupérer du cash immédiatement. Les négociations se poursuivent.