PSG : le message de Luis Enrique à Dro Fernandez

Dro Fernandez a probablement disputé son meilleur match sous les couleurs du PSG cette semaine. Titulaire face au Slovan Bratislava (6-1) en Ligue des Champions, le jeune milieu de terrain a réalisé une très bonne prestation, lui qui s’est montré plutôt discret sur le terrain depuis son arrivée de Barcelone en janvier. Le joueur de 18 ans est sur la bonne voie d’après Luis Enrique.

La suite après cette publicité

«Avec Dro, la première chose que je pense est très positive, déclare le coach parisien en conférence de presse, à la veille du déplacement à Brest (20h45). Les débuts sont toujours difficiles quand tu changes de pays et de ville. Il a seulement 18 ans mais s’adapte parfaitement à ce qu’on cherche en tant que milieu et attaquant. Je suis content, il a beaucoup de qualités, il est encore très jeune. S’il mérite de jouer, il va jouer.»