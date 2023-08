Le PSG veut se débarrasser de 21 joueurs !

La suite après cette publicité

Chelsea a de la concurrence. Quand vient l’heure du mercato, le club anglais est réputé pour ses dégraissages XXL, entre les joueurs prêtés et les éléments indésirables. Mais les pensionnaires de Stamford Bridge ne sont pas les seuls dans ce cas. Comme l’été dernier, le Paris Saint-Germain veut se séparer de plusieurs éléments jugés indésirables. Au moment de convoquer le groupe pour la tournée estivale en Asie, un premier écrémage a été fait.

Des joueurs de retour de prêt, comme Leandro Paredes, Abdou Diallo, Georginio Wijnaldum ou Colin Dagba ont été envoyés dans le groupe des lofteurs. Un groupe où figure également Kylian Mbappé. Le Français a été mis à l’écart puisqu’il a refusé de prolonger son contrat au-delà de juin 2024. Hier, le PSG a également indiqué à Hugo Ekitike, Marco Verratti, Juan Bernat, Renato Sanches et Neymar qu’ils n’entrent plus dans les plans du club.

Un dégraissage XXXL

Ils sont tous priés de trouver une nouvelle équipe. Malgré tout, ils ne devraient pas rejoindre le loft pour le moment. C’est en tout cas ce qu’assure le clan Neymar. Un loft où Luis Enrique n’hésite pas à piocher. En début de semaine, on a appris qu’il a fait appel à Abdou Diallo, dont l’attitude est appréciée. C’est aussi un moyen d’étoffer son groupe, d’autant que l’état de Lucas Hernandez ne rassure pas.

Ce jeudi, RMC Sport a expliqué que le coach asturien envisage de rappeler Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum pour compenser la perte de Marco Verratti. Mais on ne sait pas encore si ces retours sont temporaires ou définitifs. Pour le moment, les deux font toujours partie des joueurs jugés indésirables et transférables dans l’esprit du club parisien. Ils sont d’ailleurs 21 au total en comptant KM7.

Du beau monde chez les indésirables

Outre les 5 joueurs mis de côté hier par le duo Campos-Luis Enrique, on retrouve donc Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Keylor Navas, Colin Dagba, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Ilyes Housni, Edouard Michut, Timothée Pembélé, Vimoj Muntu Wa Mungu, Nehemiah Fernandez-Veliz, Moutanabi Bodiang, Kenny Nagera et Djeidi Gassama rappelle L’Equipe. Concernant ce dernier, il intéresse le FC Bâle comme expliqué sur notre site.

Pour le reste, ça bouge pour Paredes, qui intéresse l’AS Roma et la Lazio. Ekitike, lui, plaît à Lens, Dortmund et l’Eintracht Francfort. Il pourrait être inclus dans l’opération Kolo Muani avec Renato Sanches. Ce dernier plaît à la Roma et à Mourinho. Il a aussi des touches en Turquie notamment avec Fenerbahçe. De son côté, Galatasaray suit Juan Bernat. Abou Diallo intéresse, lui, le Betis et le Qatar. Marco Verratti et Neymar, eux, sont dans le viseur d’Al Hilal. Le Brésilien a aussi des contacts avec le FC Barcelone. Le PSG va donc avoir beaucoup de boulot pour dégraisser durant les prochaines semaines.