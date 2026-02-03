Menu Rechercher
Les banderoles hostiles du Vélodrome contre joueurs et dirigeants de l’OM

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Stade Orange Vélodrome @Maxppp
Marseille 3-0 Rennes

Ce soir, l’Olympique de Marseille affronte le Stade Rennais au Vélodrome pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France. Une rencontre que les hommes de Roberto De Zerbi vont disputer dans un climat compliqué en raison de leurs nombreuses contre-performances sportives, notamment en Ligue des Champions. Avant le coup d’envoi de la rencontre, les supporters phocéens ont d’ailleurs tenu à faire passer leurs messages afin d’afficher leur mécontentement.

RMC Sport
⚡💥😬 "Manque de stabilité, d'ambition et de couilles... Tous responsables. Honte à vous !"
RMC Sport
⚡💥😬 Le message du Vélodrome : 28/01/2026, on n'oublie pas !
Voir sur X

Alors qu’une tribune affichait un tifo « 28/01/2026 : on n’oubliera pas… », en référence à la soirée catastrophique de Ligue des Champions, le virage opposé a déployé un autre tifo, un peu plus agressif : « manque de stabilité, d’ambition et de couilles. Tous responsables. Honte à vous ». Enfin, une autre affichait : «après la honte et le dégoût, Coupe de France obligatoire». Les messages sont passés.

