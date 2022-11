Portugal-Ghana : les compositions officielles

Cristiano Ronaldo entre en lice. Pour sa cinquième, et certainement dernière, Coupe du monde, le capitaine portugais affronte le Ghana, ce jeudi à 17h au stade 974 de Doha, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Après le match nul de l'Uruguay contre la Corée du Sud, les hommes de Fernando Santos doivent impérativement gagner pour commencer leur Mondial de la meilleure des manières et, de ce fait, prendre la première place du groupe H. De leur côté, les Ghanéens, qui ont une très belle génération, vont vouloir créer la surprise dans cette poule.

La suite après cette publicité

Le technicien portugais a aligné un 4-3-3 avec Cancelo, Danilo, Dias et Guerreiro en défense et Ruben Neves, Bruno Fernandes et Otavio au milieu. CR7, qui se retrouve sans club depuis sa résiliation de contrat avec Manchester United est accompagné de Joao Félix et Silva en attaque. Côté Ghana, Thomas Partey est aligné au milieu avec Abdul Samed, derrière une attaque composée de Kudus, André Ayew et Inaki Williams.

Les compositions officielles :

Portugal : Costa - Cancelo, Danilo, Dias, Guerreiro - Otavio, Ruben Neves, Fernandes - Silva, Ronaldo, Joao Félix.

Ghana : Zigi - Amartey, Seidu, Djiku, Salisu, Rahman - Abdul Samed, Partey - Kudus, Williams, Ayew

A l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.