OM-Newcastle : plusieurs bagarres ont éclaté entre les supporters anglais et marseillais

La bonne ambiance entre les supporters de l’OM et ceux de Newcastle n’a finalement pas duré. Lundi soir, à la veille de la rencontre de Ligue des Champions, des affrontements ont éclaté dans les rues de la cité phocéenne entre les supporters des deux camps. Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des bagarres violentes, parfois avec l’usage de casques de scooter comme projectiles. Un bar fréquenté par des fans des Magpies a même été visé par des tirs de gaz lacrymogènes, selon des témoignages publiés sur X. Ces heurts surviennent alors que la ville est placée sous haute surveillance, avec un dispositif rassemblant environ 1 000 policiers et plusieurs unités mobiles.

Face à l’arrivée de plus de 3 000 supporters anglais, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône a décidé d’interdire aux supporters de Newcastle de circuler librement dans certaines zones. Elle a également interdit l’usage de matériel pyrotechnique autour du stade Vélodrome. D’importants moyens, tels que des drones, ont été déployés pour repérer d’éventuels fauteurs de troubles.