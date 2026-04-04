Chelsea : Liam Rosenior répond à Javier Pastore pour Enzo Fernández

Pour avoir "franchi la limite", selon son entraîneur, Enzo Fernández n’a pas participé à la rencontre de FA Cup ce samedi face à Port Vale (7-0), pas plus que la prochaine face à Manchester City, dimanche prochain. Après la victoire de son équipe ce samedi, Liam Rosenior a été invité à commenter les propos de Javier Pastore, agent du joueur, qui avait qualifié cette décision « d’injuste ».

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«Je n’ai pas de commentaire à faire sur l’opinion d’une autre personne (Javier Pastore). Enzo sait ce que je pense de lui. C’était fantastique de le voir présent aujourd’hui pour supporter les joueurs. On va de l’avant et on essaye de bien terminer la saison, a confié le coach anglais. Comme je l’ai dit hier, les conversations que j’ai en privé avec mes joueurs, que ce soit Enzo ou un autre, sur ce genre de sujet, restent entre nous. Le vestiaire, c’est sacré. J’ai dit très clairement hier ce que je pensais de lui en tant que personne. C’est un super mec. Mais en même temps, je veux que tout le monde se concentre sur le football jusqu’à ce qu’on atteigne nos objectifs. Au moment venu, c’est-à-dire pas maintenant, quand on aura traversé tout ce qu’on doit traverser, il y aura des discussions sur ce qui a été dit entre Enzo et moi. Mais on a une très bonne relation. »