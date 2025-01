Liga : fin de série pour l’Atlético de Madrid qui s’incline à Leganés

Depuis près de trois mois, l’Atlético de Madrid est l’une des meilleures équipes du monde. Restant sur une folle série de 15 victoires toutes compétitions confondues, les Colchoneros entendaient bien poursuivre sur leur lancée ce samedi lors de son déplacement à Leganés. Pour autant, rien ne s’est passé comme prévu dans cette après-midi qui s’est transformée en traquenard pour les Madrilènes. Dans un Butarque chauffé à blanc, les Matelassiers ont vite dominé les débats mais Julian Alvarez (11e, 13e), Antoine Griezmann (26e) et Conor Gallagher (29e) se sont heurtés soit aux montants, soit aux gants d’un Dmitrovic impérial sur sa ligne qui leur a empêché d’ouvrir le score au terme d’un premier acte maîtrisé. Au retour des vestiaires, l’Atlético s’est pourtant éteint.

Moins concernés, les hommes de Diego Simeone ont alors vu les locaux ouvrir le score sur leur première situation sur corner où Matija Nastasic a dominé Pablo Barrios pour tromper Oblak (1-0, 49e). Dès lors, les Colchoneros ont couru après le score en vain. Face à un Leganés regroupé, les espaces se faisaient rares et Marko Dmitrovic a continué d’être sensationnel dans ses buts. En fin de match, Antoine Griezmann n’a pas su convertir un penalty qui aurait pu permettre au club de Madrid d’arracher un nul important (90e). En panne de réalisme et de chance, l’Atlético de Madrid met donc fin à une série de 15 victoires et regoûte à la défaite alors que sa dernière datait du 27 octobre et un déplacement sur la pelouse du Betis. L’Atlético reste premier mais le Real Madrid peut donc prendre les commandes du championnat dimanche face à Las Palmas.