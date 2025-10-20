Tottenham : Mathys Tel était furieux de ne pas être inscrit en Ligue des Champions

Mathys Tel a montré qu’il avait du caractère et de la personnalité pour rebondir. Absent de la liste de joueurs retenus pour la Ligue des Champions dans son club de Tottenham (il s’agissait d’un choix de son entraîneur Thomas Frank), l’international espoir tricolore assure pourtant l’avoir très mal vécu dans un entretien accordé à The Telegraph.

«J’ai été furieux pendant de longues semaines. Mais je me suis dit : utilise ça pour lui montrer que tu dois être sur la liste. Les choses négatives m’aident plus que les positives pour progresser», reconnaît-il. Si tu veux être un grand joueur, une grande personne, tu as besoin d’avoir un mental très fort.» Buteur face à Leeds avant la trêve (2-1), il s’est ensuite offert un bol d’air frais en marquant deux buts en sélection. Un état de forme récompensé encore ce dimanche avec une nouvelle titularisation contre Aston Villa malgré la défaite des Spurs (1-2).