Ligue 2 : Valenciennes-AS Nancy Lorraine reporté

Dans la série de matchs reportés pour cause de Covid-19 vient s'ajouter la rencontre entre Valenciennes et Nancy, comptant pour la 22e journée de Ligue 2 et prévu initialement le samedi 22 janvier, comme vient de l'annoncer la Commission des Compétitions de la LFP par le biais d'un communiqué. La rencontre sera finalement disputée le mardi 1er février.

«Après avis de la commission nationale COVID FFF concernant le nombre de joueurs du Valenciennes FC testés positifs et absents de manière certaine pour le match contre l'AS Nancy Lorraine, la Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre du chapitre 2.4.2.2 du protocole d'organisation des matchs de la saison 2021-22, décide de reporter le match Valenciennes FC / AS Nancy Lorraine, comptant pour la 22ème journée de Ligue 2 BKT et initialement prévu le samedi 22 janvier 2022 à 19h, au mardi 1er février 2022 à 19h sur Prime Video.»