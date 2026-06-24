Mercato PSG : Renato Sanches, le boulet aux 21 blessures et 548 jours d’absence qui ne vaut plus que 2 M€

Le Portugal Saint-Germain. Avec Vitinha, João Neves, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos, le pays lusitanien est présent en force dans la capitale française. L’influence de Luis Campos n’y est certainement pas étrangère. C’est lui qui était aussi derrière le transfert de Renato Sanches du LOSC au PSG en 2022. Les pensionnaires du Parc de Princes ont donc déboursé 15 M€ pour racheter sa dernière année de contrat et en faire un renfort de choix dans l’entrejeu. Contrairement à Lille, les Franciliens n’ont pas eu le droit à la meilleure version du Golden Boy 2016.

La suite après cette publicité

548 jours d’absence en 4 ans

Utilisé à 27 reprises lors de sa première saison (2 buts), il n’avait pas vraiment impressionné lors du peu de temps de jeu qu’il avait eu (905 minutes jouées sur l’ensemble de la saison). Il faut dire qu’il a été blessé à 5 reprises durant la saison, manquant ainsi 21 matches et 116 jours de compétition. Globalement décevant, le Portugais a été exfiltré par la suite. En effet, il a été envoyé en prêt à l’AS Roma, dirigée alors par son compatriote José Mourinho. Mais la mayonnaise n’a pas pris en Italie. Encore une fois, il a été stoppé par son corps. Il a été blessé à 7 reprises cette saison-là (23 matches et 146 jours d’absence).

Ce qui n’est pas forcément la meilleure façon de se relancer. Après 12 matches et 1 but (261 minutes jouées), il a été expédié à Paris. Mais il n’y est pas resté. Pour le mettre dans les meilleures conditions possibles, il a été envoyé en prêt à Benfica, le club où il a explosé. Au pays, Renato Sanches n’a pas vraiment retrouvé l’étincelle et sa magie. Utilisé à 21 reprises toutes compétitions confondues (1 but, 634 minutes jouées), il a de nouveau passé du temps à l’infirmerie. 176 jours pour être précis. Il a été touché à 4 reprises, manquant 35 rencontres. Renvoyé au PSG, le joueur de 28 ans a de nouveau été envoyé en prêt.

La suite après cette publicité

Sa valeur marchande s’est effondrée

Cette fois-ci, il a pris la direction de la Grèce et du Panathinaikos. Encore une fois, le même scénario s’est reproduit. Le Portugais a enchaîné les blessures. Cinq cette fois-ci. Il a été absent 110 jours et durant 19 rencontres. Si on a cru à un retour en grâce au début d’année 2026, le natif de Lisbonne n’a pas finalement convaincu lors de ses 24 apparitions sous le maillot du Pana, dont 12 en tant que titulaire (1 but, 1 assist, 1205 minutes jouées). L’écurie grecque ne l’a pas gardé au-delà de son prêt et l’a renvoyé à Paris, où il est encore sous contrat jusqu’en 2027.

Les Parisiens espèrent s’en débarrasser encore cet été, de manière définitive ou lors d’un quatrième et ultime prêt. Mais ça ne se bouscule pas vraiment au portillon pour le moment. Des rumeurs ont fait état d’un intérêt de West Ham, fraîchement descendu en Championship. Mais il n’y a rien de sérieux pour le moment. Il faut dire que les clubs ne souhaitent pas forcément prendre le risque avec un joueur en perte de vitesse et peu fiable physiquement qui a manqué 548 jours de compétitions et 98 rencontres lors des 4 dernières années (21 blessures). Sa valeur marchande a d’ailleurs chuté à 2 M€ selon transfermarkt. À sa signature à Paris, elle était estimée à 28 M€. A 28 ans, Renato Sanches peut encore retrouver son meilleur niveau. Il faudra faire le bon choix cet été 2026 pour enfin se relancer.