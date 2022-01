OM : plusieurs cadres absents de l'entraînement

À la veille du déplacement au Matmut Atlantique pour y affronter les Girondins de Bordeaux dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 (si le match est maintenu), les joueurs de l'Olympique de Marseille se sont entraînés ce jeudi matin au Centre Robert Louis-Dreyfus. Mais plusieurs joueurs manquaient à l'appel pour cette séance.

Comme l'explique RMC Sport, Arkadiusz Milik, Steve Mandanda, Gerson, Alvaro Gonzalez et Valentin Rongier n'étaient pas présents pour cet entraînement. Le média affirme que plusieurs d'entre eux ont été testés positifs au Covid-19 mais que le club phocéen garde le secret médical. On devrait cependant en savoir un peu plus dans quelques minutes, lors de la conférence de presse d'Amine Harit et Jorge Sampaoli, prévue à 13h15.