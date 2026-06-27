CdM 2026, Argentine : Lionel Scaloni rappelle qu’il n’existe pas une seule façon de gagner

Déjà qualifiée pour la suite de la Coupe du Monde 2026 après deux succès en phase de groupes, notamment face à l’Algérie puis à l’Autriche, l’Argentine aborde son dernier match contre la Jordanie dans une situation confortable. Avec 5 buts inscrits depuis le début du tournoi, dont 5 de Lionel Messi, l’Albiceleste a validé son billet pour la phase suivante avant même cette ultime rencontre. Le sélectionneur Lionel Scaloni s’est présenté en conférence de presse à la veille de ce rendez-vous sans enjeu majeur, confirmant par ailleurs que son capitaine débuterait sur le banc. Dans ce contexte, l’entraîneur argentin a profité de son intervention pour rappeler sa vision du jeu et envoyer un message à la concurrence : « on observe aujourd’hui différentes façons de jouer, mais elles peuvent toutes mener au même résultat. Les équipes qui dominent par la possession et le jeu avec ballon peuvent faire la différence, comme celles qui privilégient les transitions rapides ou qui s’appuient avant tout sur une grande solidité défensive. »

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Lionel Scaloni a également ajouté : « nous avons vu récemment des rencontres très disputées, comme celle entre l’Australie et le Paraguay, deux équipes particulièrement difficiles à manœuvrer, qui ont fini par se neutraliser tout en validant leur qualification. Ce type de match montre qu’elles seront compliquées à affronter pour n’importe quel adversaire. Dans ce contexte, il est important de rester fidèle à son identité. On peut ajuster certains détails en fonction de l’adversaire, mais il est difficile de modifier totalement une manière de jouer qui définit une équipe. Le football a toujours montré qu’il n’existe pas une seule méthode pour gagner, et cette Coupe du monde confirme qu’il y en a plusieurs, toutes capables d’aboutir à des résultats. » Le message est passé, l’Argentine saura s’adapter.