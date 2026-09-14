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Ligue 1

Monaco : la commission de discipline a été saisie après la célébration polémique de Brunner

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Paris Brunner @Maxppp
Strasbourg 1-1 Monaco

L’attaquant allemand de l’AS Monaco, Paris Brunner, risque gros. Pointé du doigt après avoir célébré le but égalisateur monégasque face à Strasbourg (1-1) en mimant une décapitation. Un geste qu’il avait expliqué à l’issue de la rencontre. « Ils ont parlé de ma famille, de ma mère, de mon père. Je pouvais les voir. Après le but, il y a eu beaucoup d’émotions, surtout après un but comme celui-là. Je n’ai pas voulu être irrespectueux. C’était dans l’émotion. Je ne dirais pas que je regrette, mais ce n’est pas le message que j’ai voulu envoyer. Il a été mal compris. Ce que j’ai voulu dire, c’est : "quel but, c’est fini". »

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Sauf que L’Équipe révèle que les explications de Paris Brunner (20 ans) ne devraient pas être suffisantes pour régler l’affaire. L’Allemand pourrait bien écoper d’une sanction après son excellent début de saison ponctué par 5 buts inscrits en 6 matches, toutes compétitions confondues. En effet, le quotidien révèle que le Comité national de l’Éthique a décidé de saisir la commission de discipline de la LFP pour le cas Brunner. Si l’article 4 (comportement excessif/déplacé) est retenu, Brunner encourt une suspension d’un match. En revanche, si c’est l’article 8 (comportement intimidant/menaçant) qui est choisi, le Monégasque peut prendre jusqu’à quatre matches de suspension.

Pub. le - MAJ le
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