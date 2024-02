Barça : Lamine Yamal prend exemple sur Neymar

Lamine Yamal a 16 ans mais réussit déjà au plus au niveau. Pour progresser, il prend de la masse et s’inspire des plus grands. L’ailier du Barça prend notamment exemple sur un ancien de la maison Blaugrana : Neymar. Sur son compte TikTok, dont il aime bien partager le quotidien du vestiaire, le jeune espagnol a publié une image qui en dit long sur son admiration pour le Brésilien. Les dribbles et les fantaisies de l’ancien joueur du Barça et du PSG inspirent le prodige issu de la Masia. Alors que certains médias évoquent un avenir en pointillés de Lamine Yamal au Barça, Deco, le directeur sportif du club, se veut rassurant.

« Nous n’avons pas peur de son départ. Nous avons un contrat pour les huit prochaines années », a-t-il déclaré sur la chaîne Esport3. Un contrat qui devrait donc permettre à Lamine Yamal de s’approcher du niveau de Neymar lors de son passage au Barça (2013-2017).