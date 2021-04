Super League : des supporters du Real Madrid manifestent devant Santiago Bernabéu

La suite après cette publicité

Après les fans de Manchester United, qui se sont incrustés à l'entraînement des Red Devils ce jeudi matin, c'est au tour des supporters du Real Madrid de manifester leur mécontentement. Massés devant le Stade Santiago Bernabéu, ils ont protesté contre le projet avorté de la Super League, en fin de matinée.

Un message fort envoyé au président de la Casa Blanca, Florentino Pérez, qui est l'un des principaux instigateurs de cette nouvelle compétition fermée. Postés devant l'enceinte, une cinquantaine de supporters a notamment brandi deux banderoles aux slogans clairs : «le football appartient aux fans» et «non à la Super League». Des mots qui ne devraient pas rassurer Florentino Pérez, qui est plus que jamais sous le feu des critiques.

📸 | Real Madrid fans outside the Santiago Bernabéu protesting the Super League. 👏🏼😍 pic.twitter.com/TVP6maxyKH