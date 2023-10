PSG : Luis Enrique prend une décision radicale pour Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Les dernières sorties du PSG n’ont convaincu personne. Après le succès de ce 4-2-4 contre un OM en manque de confiance et de repère (4-0), ce dispositif tactique organisé par Luis Enrique a très rapidement affiché ses limites. Clermont a pu tenir le match nul 0-0, tout en disposant de toujours plus de libertés de mouvement au fil du match, alors que Newcastle a tout simplement écrasé le champion de France de sa domination (4-1). Le pressing constant a fini par faire exploser le milieu de terrain, beaucoup trop exposé au manque de repli défensif des quatre joueurs offensifs.

«Je pensais que c’était le mieux et je continue de le penser» expliquait l’entraîneur espagnol après la rencontre, tout en affirmant qu’il était le premier responsable de cette défaite. Néanmoins, il ne comprendrait pas les critiques qui lui sont faites. Selon lui, ce schéma mis en place ne diffère pas de ce qu’il a mis en place en tout début de saison, avec Vitinha dans le milieu à trois. Il considère le Portugais comme un joueur offensif, au même titre qu’un Randal Kolo Muani, qui a pris place dans le onze, mais qui lui joue le rôle d’attaquant…

Dembélé a été testé en meneur de jeu

Si le débat reste ouvert, il est temps de revoir le onze de départ. Cette équipe complètement coupée en deux donne des airs de déjà vu sous Mauricio Pochettino et Christophe Galtier, du temps où Nemyar et Messi complétaient le trio offensif avec Kylian Mbappé. Pour la rencontre à Rennes demain soir (20h45), le technicien serait prêt à revoir ses plans. D’après Le Parisien, il a essayé de nouvelles organisations. Il a notamment retrouvé le 4-3-3 des premiers matchs, avec de nouveau Vitinha dans l’entrejeu associé à Zaïre-Emery et Ugarte.

Une autre option a été essayée au Campus PSG cette semaine, indique le quotidien. Il s’agit d’un 4-2-3-1 dans lequel Ousmane Dembélé est aligné en numéro 10, derrière l’attaquant. Ce positionnement aurait enchanté l’ancien joueur du Barça, lui qui a presque toujours évolué sur un côté en club, comme en sélection. Une idée novatrice qui pourrait faire son chemin dans les prochaines semaines. Reste à savoir si ce schéma se ferait avec le même quatuor offensif que l’on voit depuis deux matchs, ou si d’autres éléments seraient incorporés pour garantir un meilleur équilibre.