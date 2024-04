Le Barça crie au scandale contre l’arbitrage après le Clàsico perdu contre le Real Madrid !

Ce dimanche 21 avril était marqué par le Clàsico en Espagne. Le leader, le Real Madrid recevait dans son antre le FC Barcelone pour le compte de la 32e journée de Liga. Les Merengues qui comptaient huit points d’avance voulaient obtenir un résultat positif dans la course au titre contre des Blaugranas qui entendaient jouer crânement leur chance. La partie a démarré fort avec des buts de part et d’autre signés Andreas Christensen (6e) pour le FC Barcelone et Vinicius Junior (13e) pour le Real Madrid. Mais le match allait prendre un autre tournant quelques minutes plus tard.

Alors qu’on approchait la demi-heure de jeu, Raphinha bottait un coup-franc rentrant qui allait revenir vers le but d’Andriy Lunin. Le portier ukrainien repoussait le ballon qui était rentré dans le but madrilène, et tout le monde s’est demandé si le ballon avait totalement franchi la ligne ou pas. Alors que la Goal Line Technology n’existe pas en Espagne, l’arbitrage vidéo n’a pas pu trancher et le but a été refusé. Finalement le match s’est achevé sur une victoire 3-2 sur le fil du Real Madrid face au FC Barcelone et logiquement cette situation litigieuse qui aurait pu changer le cours du match pose question de l’autre côté des Pyrénées.

La presse catalane a dégoupillé …

Avant même la fin de la rencontre, le président de la Liga Javier Tebas a mis le feu aux poudres en tweetant le message suivant : «sans commentaire». Accompagne ces deux mots d’images d’articles évoquant des erreurs commises par la Goal Line Technology en France, Italie, Allemagne et Angleterre, le président du championnat espagnol a attiré les foudres de ses détracteurs. Du côté de la presse catalane, le coup de sifflet final n’était pas donné qu’on évoquait déjà un scandale d’arbitrage. Analyste de l’arbitrage pour Mundo Deportivo et ancien arbitre professionnel, César Barrenechea Montero, pointait du doigt cette situation : «dans ce cas, ce qui est incroyable, c’est qu’il n’y a pas de camera qui aide le VAR à prendre une décision claire, étant donné que dans les images qui ont été postées, on ne le voit pas avec une totale clarté. Que le ballon entre ou pas du tout, la seule chose qui reste à faire est de faire confiance au jugement de celui qui prend la décision, mais en sachant que c’est une grave erreur de ne pas avoir de technologie pour les buts dans la Liga.»

Il a aussi pointé d’autres situations, notamment celle menant au penalty transformé par Vinicius Junior en début de partie : «à mon avis, ce n’est pas un penalty de Cubarsí à Lucas Vázquez . Je pense que le madrilène trompe l’arbitre, Soto Grado, qui siffle parce qu’il voit un contact. Mais le contact est recherché par le madrilène avec le défenseur barcelonais.» Le média catalan a d’ailleurs insisté sur une soirée d’arbitrage compliquée pour César Soto Grado. «Les erreurs d’arbitrage et l’arbitre empêchent le Barça de s’accrocher à la Liga. Les Blaugrana ont tenu tête aux Blancs, mais un penalty très controversé à leur encontre et un but fantôme en leur faveur qui n’a pas été accordé ont été un fardeau trop lourd», a ainsi annoncé Mundo Deportivo dans son résumé de la rencontre. Une posture assumée de la presse catalane et qui trouve écho dans les rangs blaugranas.

… Le vestiaire du FC Barcelone aussi !

Gardien des Blaugranas, Marc-André ter Stegen est sorti de ses gonds à l’issue de la partie. Au micro de Movistar +, le portier allemand a eu des mots très tranchants envers cette situation de "but fantôme" suite au corner de Raphinha. «Je ne trouve pas de mots pour expliquer ce qui s’est passé sur la ligne de but. C’est une honte pour le football mondial. Ce monde (celui du football ndlr) investit beaucoup d’argent, mais pas pour ce qui est important. Les mots me manquent. Je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas d’argent pour mettre en œuvre la technologie dont disposent les autres ligues», a-t-il lâché passablement énervé. Il a aussi estimé que le penalty obtenu en début de match était assez généreux. «Lucas Vázquez a été intelligent sur le penalty, je pense qu’il a essayé de le chercher», a lâché l’ancien du Borussia Mönchengladbach toujours aussi échaudé.

Son coach Xavi n’était pas plus calme, bien au contraire. Le technicien espagnol n’a pas mâché après la rencontre et considère que l’arbitre a désavantagé son équipe : «c’est une honte ! Hier, tu m’as posé des questions sur l’arbitre et j’ai dit que j’aurais aimé qu’il passe inaperçu et qu’il ait raison… Au final c’est ni l’un, ni l’autre !» Content de la prestation de son équipe tout en ne décolérant pas sur l’arbitrage, Xavi a voulu souligner la performance des siens plutôt que l’arbitrage par la suite : «nous avons pour objectif de continuer à nous battre pour la deuxième place. Je suis fier de l’équipe. Avec le match que nous avons joué, la chose normale est de gagner, mais il y a des situations que nous ne pouvons pas contrôler. Nous avons mérité la victoire et maintenant nous devons penser au prochain match contre Valence.» Le FC Barcelone l’a mauvaise envers l’arbitrage et la digestion des évènements s’annonce compliquée.