Barça : Hansi Flick se moque ouvertement du Real Madrid

Le Barça a parfaitement négocié son déplacement sur la pelouse d’Osasuna en s’imposant (1-2), une victoire précieuse dans la course au titre en Liga. Ce succès met une pression directe sur le Real Madrid, qui se déplace ce dimanche à Cornellà pour affronter l’Espanyol. En cas de contre-performance des Madrilènes, les Blaugrana seraient officiellement sacrés champions d’Espagne dès ce soir. Une situation idéale pour les hommes d’Hansi Flick, qui voient le titre se rapprocher à grands pas après une saison globalement maîtrisée.

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Interrogé sur la rencontre du Real Madrid contre l’Espanyol, Hansi Flick a surtout fait parler de lui avec une réponse assez marrante. L’entraîneur blaugrana a clairement indiqué qu’il ne suivrait pas le match : « je ne regarderai pas le Real Madrid, c’est sûr. On a 14 points d’avance, ce n’est pas pour moi. Si quelque chose se passe, on me le dira dans notre groupe WhatsApp. Regarder le match ? Peut-être que demain j’irai voir "El Mago Pop". Peut-être que j’irai avec ma femme », a-t-il lâché selon El Chiringuito. Une sortie qui sonne comme une pique assumée envers le club madrilène, en affichant un détachement total vis-à-vis de son résultat, tout en soulignant indirectement la position favorable du Barça dans la course au titre.