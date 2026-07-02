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Coupe du Monde 2026, Espagne : Mikel Oyarzabal, premier buteur en phase à élimination directe depuis Andrés Iniesta en 2010

Par Josué Cassé
1 min.
Mikel Oyarzabal @Maxppp
Espagne 3-0 Autriche
winamax
1 1.29 N 5.40 2 10.0 bonus 100€

Auteur d’un doublé, ce jeudi soir, lors de la victoire de l’Espagne face à l’Autriche, Mikel Oyarzabal a confirmé son incroyable rendement depuis le début de cette Coupe du Monde 2026. Avec 4 buts dans le tournoi, l’attaquant de la Real Sociedad fait partie des meilleurs buteurs de la compétition.

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Mieux encore, en ouvrant le score face aux Autrichiens, le buteur de 29 ans est devenu le premier buteur espagnol en phase à élimination directe depuis Andrés Iniesta lors de la finale de 2010…

Pub. le - MAJ le
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