Coupe du Monde 2026, Espagne : Mikel Oyarzabal, premier buteur en phase à élimination directe depuis Andrés Iniesta en 2010

Auteur d’un doublé, ce jeudi soir, lors de la victoire de l’Espagne face à l’Autriche, Mikel Oyarzabal a confirmé son incroyable rendement depuis le début de cette Coupe du Monde 2026. Avec 4 buts dans le tournoi, l’attaquant de la Real Sociedad fait partie des meilleurs buteurs de la compétition.

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2010 - Prima di Mikel Oyarzabal, l’ultimo giocatore della Spagna 🇪🇸 che aveva segnato un gol nella fase a eliminazione diretta ai Mondiali era stato Andrés Iniesta nella finale del 2010 contro l'Olanda. Ritorno.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/kh7mVE5eMF — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 2, 2026

Mieux encore, en ouvrant le score face aux Autrichiens, le buteur de 29 ans est devenu le premier buteur espagnol en phase à élimination directe depuis Andrés Iniesta lors de la finale de 2010…