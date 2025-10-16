Real Madrid : Kylian Mbappé a bloqué un transfert

Depuis l’été 2024, Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. Un club qui a tenté plusieurs fois sa chance avec le Français avant d’arriver à ses fins. Ce jeudi, on apprend d’ailleurs qu’un autre attaquant aurait pu rejoindre la Casa Blanca avant lui. En effet, Federico Pastorello, l’agent de Romelu Lukaku (Naples), a révélé à AS et Estadio Deportivo que son client aurait pu signer à Madrid en 2023 mais que la future arrivée de KM10 a tout bloqué.

« Je pense que le Real Madrid est le meilleur club du monde pour de nombreuses raisons. Je dois être honnête et dire qu’il y avait une opportunité, à un moment où l’on ne savait pas où Romelu allait aller et avec Ancelotti comme entraîneur. Ils pensaient renforcer l’attaque, mais ils étaient déjà concentrés sur le gros transfert de Mbappé pour l’année suivante et ne voulaient pas dépenser pour un prêt. Disons donc qu’il y avait une opportunité, car Ancelotti l’aurait voulu. Il a toujours eu de l’estime pour Lukaku, mais malheureusement, elle ne s’est pas concrétisée.» Une drôle de révélation.