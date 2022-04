BL : Wolsfbourg coule à Augsbourg

La saison compliquée de Wolfsbourg se confirmait à Augsbourg dans le cadre de la 28e journée de Bundesliga. Un duel de deux équipes proches au classement puisque les Loups étaient 13es avant cette rencontre tandis que le FCA occupait le 15e rang. Pourtant, les locaux se baladaient devant leur public face au 4e de l'an passé.

Iago (2e), Niederlechner (62e) et Pedersen (69e) trouvaient le chemin des filets pour permettre aux Fuggerstädter d'enregistrer leur deuxième victoire en trois matches et ainsi s'éloigner de la zone rouge, à trois points de l'Arminia Bielefeld et seulement deux points de retard de son adversaire du soir, vaincu pour la troisième fois consécutive.