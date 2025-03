Juventus : Cristiano Giuntoli est aussi sur la sellette

Après la soirée de honte face à Empoli, la Juventus est montée au front pour confirmer sa confiance en Thiago Motta, avec les mots du directeur général du football, Cristiano Giuntoli : «Motta n’est pas sujet à discussion. Le club est responsable envers les propriétaires et les supporters». D’ici la fin de la saison, ni l’entraîneur ni l’équipe n’auront pas d’excuses : l’objectif minimum de se qualifier pour la Ligue des Champions doit être atteint. Malheureusement, le projet commencé il y a un an a été remis en question, lorsque la fin de la relation avec Massimiliano Allegri a marqué une rupture nette avec le passé, qui s’est ensuite poursuivie avec l’adieu de Danilo.

La suite après cette publicité

Ce qui est sûr, si Thiago Motta devait être limogé par la Juventus à la fin de la saison, c’est que le jugement sur son travail ne pourrait pas être séparé de celui sur Cristiano Giuntoli, directeur sportif qui a fortement voulu Thiago Motta et qui a été le principal architecte des adieux d’Allegri. Il est le manager qui a construit l’effectif actuel de la Juventus avec ses choix et avec l’approbation des préférences de Motta. La faute entre Giuntoli et Motta serait difficile à partager. À ce stade, cependant, le ballon serait entre les mains du propriétaire John Elkann, qui pourrait également prendre la responsabilité « personnelle » du choix du nom du nouvel entraîneur, laissant Giuntoli gérer le mercato.