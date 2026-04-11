ASSE : nouvelle vague de manifestations des ultras stéphanois

À quelques heures du match de Ligue 2 entre l’AS Saint-Étienne et l’USL Dunkerque, plusieurs centaines de supporters ont manifesté samedi après-midi à Saint-Étienne contre la possible dissolution de deux groupes ultras du club, les Magic Fans et les Green Angels. Réunis près du Palais des spectacles, les manifestants ont défilé jusqu’au stade Stade Geoffroy-Guichard en scandant « Liberté pour les ultras ». Beaucoup portant le maillot vert accompagné du slogan « Le Chaudron ne se dissout pas ».

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Les deux principaux groupes de supporters de l’ASSE sont convoqués lundi devant la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, qui doit rendre un avis sur leur éventuelle dissolution. Ils sont notamment accusés d’incidents survenus à Dunkerque en décembre et à Grenoble en mars. Une mesure contestée par le club et plusieurs acteurs du football, qui estiment qu’elle pourrait déplacer les tensions plutôt que résoudre les problèmes dans les tribunes.